США извлекают множество уроков из украинского конфликта, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.03.2026
18:54 03.03.2026
США извлекают множество уроков из украинского конфликта, заявил Пентагон
США извлекают множество уроков из продолжающегося конфликта на Украине, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
сша
украина
в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США извлекают множество уроков из украинского конфликта, заявил Пентагон

Замглавы Пентагона Колби: США извлекают уроки из украинского конфликта

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США извлекают множество уроков из продолжающегося конфликта на Украине, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Я думаю, такие люди, как секретарь (армии США Дэниел – ред.) Дрисколл, сейчас вовсю используют полученный (на Украине – ред.) опыт. Этот конфликт дает много ценных уроков, и нам есть что оттуда почерпнуть", - сказал Колби во время слушания в сенатском комитете по вооруженным силам.
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
