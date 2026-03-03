США извлекают множество уроков из украинского конфликта, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США извлекают множество уроков из продолжающегося конфликта на Украине, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона. Архивное фото