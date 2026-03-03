Рейтинг@Mail.ru
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
18:51 03.03.2026
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты стремятся избежать конфликта с Китаем.
2026-03-03T18:51:00+03:00
2026-03-03T18:51:00+03:00
2026
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона

Замглавы Пентагона Колби: США стремятся избежать конфликта с Китаем

Американский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты стремятся избежать конфликта с Китаем.
"Мы не стремимся к конфликту с Китаем. Напротив, мы стремимся его избежать. Мы ясно даем понять, что наши интересы в отношении Китая ограничены и разумны", - сказал Колби, выступая перед комитетом сената США по вооруженным силам.
По словам Колби, США не пытаются "задушить" Китай и не стремятся принудить Пекин к изменению формы правления.
"Мы, скорее, стремимся не допустить, чтобы Китай стал гегемоном в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Колби.
Ранее он завил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем.
