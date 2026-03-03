https://ria.ru/20260303/ssha-2078282303.html
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты стремятся избежать конфликта с Китаем. РИА Новости, 03.03.2026
