В США заявили, что в рамках операции в Иране выявляют угрозы внутри страны

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм заявила, что ее ведомство в свете операции США против Ирана работает с силовыми структурами и разведкой для выявления возможных угроз.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку он считает это частью войны.

"Мы ежедневно работаем с нашими разведывательными службами и партнёрами из правоохранительных органов, чтобы расследовать и выявлять любые угрозы для внутренней безопасности в пределах наших границ", - сказала она на слушаниях в юридическом комитете сената.