В США заявили, что в рамках операции в Иране выявляют угрозы внутри страны - РИА Новости, 03.03.2026
18:27 03.03.2026
В США заявили, что в рамках операции в Иране выявляют угрозы внутри страны
Глава министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм заявила, что ее ведомство в свете операции США против Ирана работает с силовыми структурами и... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что в рамках операции в Иране выявляют угрозы внутри страны

Ноэм: США выявляют угрозы внутри страны в рамках операции в Иране

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм заявила, что ее ведомство в свете операции США против Ирана работает с силовыми структурами и разведкой для выявления возможных угроз.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку он считает это частью войны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы ежедневно работаем с нашими разведывательными службами и партнёрами из правоохранительных органов, чтобы расследовать и выявлять любые угрозы для внутренней безопасности в пределах наших границ", - сказала она на слушаниях в юридическом комитете сената.
Ноэм также отметила, что ее ведомство перепроверяет "некоторых лиц и некоторые программы, по которым у нас могут быть вопросы, изучаем социальные сети".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов
2 марта, 21:39
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМинистерство внутренней безопасности СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
