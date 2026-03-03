Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Эр-Рияде получило повреждения из-за атаки БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
16:56 03.03.2026
Посольство США в Эр-Рияде получило повреждения из-за атаки БПЛА, пишут СМИ
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260303/er-riyad-2078172085.html
сша
израиль
иран
2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство США в Эр-Рияде получило повреждения из-за атаки БПЛА, пишут СМИ

Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство США в Эр-Рияде из-за атаки беспилотниками получило структурные повреждения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее сообщение американского госдепа.
Ранее минобороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками. По данным Рейтер, в здании произошел взрыв и пожар.
"Здание канцелярии до сих пор заполнено дымом и часть ее крыши обвалилась... (Посольство получило - ред.) структурные повреждения... (персонал - ред.) до сих пор в убежище", - приводит издание слова из сообщения ведомства.
Обстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде
