СМИ запаниковали из-за случившегося в США после атаки на Иран

"Спустя почти три дня после начала совместной американо-израильской операции Трамп и его ближайшие помощники предложили ряд противоречивых (или безосновательных) оправданий нападения и не смогли сформулировать ни конечные цели, ни сроки конфликта", — говорится в материале.