СМИ запаниковали из-за случившегося в США после атаки на Иран

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Результаты опросов показывают, что подавляющее большинство американцев не одобряют операцию США и Израиля против Ирана, пишет Responsible Statecraft.
"Ответные действия Ирана начали приносить свои плоды: нанесен ущерб американским военным базам по всему региону, погибли по меньшей мере четыре американских военнослужащих. Учитывая высокую вероятность эскалации конфликта, американская общественность уже сыта по горло", — говорится в публикации.
Кроме того, как отметило издание, Вашингтон так и не смог ясно обозначить, зачем совершил нападение на Иран.
"Спустя почти три дня после начала совместной американо-израильской операции Трамп и его ближайшие помощники предложили ряд противоречивых (или безосновательных) оправданий нападения и не смогли сформулировать ни конечные цели, ни сроки конфликта", — говорится в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
