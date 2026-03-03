СМИ рассказали, почему Белый дом пытается не называть удары по Ирану войной

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа старается не называть удары по Ирану войной, чтобы избежать необходимости получать одобрение от Конгресса, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
Согласно конституции США, только американский Конгресс наделен правом объявлять войну.
По данным издания, Белый дом избегает использования слова "война", предпочитает использовать такие формулировки, как "решительные меры" или "военная кампания". Некоторые сотрудники Пентагона считают, что администрация таким образом пытается избежать привлечения Конгресса.
"Администрация пытается избегать называть удары "войной", чтобы "избежать необходимости получить одобрение Конгресса", - говорится в публикации.
Впрочем, как отмечает издание, на данный момент Белый дом пользуется относительной свободой действий касательно обозначения действий в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.