https://ria.ru/20260303/ssha-2078178270.html
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах - РИА Новости, 03.03.2026
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах
Северное командование США (NORTHCOM) на фоне конфликта на Ближнем Востоке сообщило об усилении безопасности на всех военных объектах внутри страны, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:46:00+03:00
2026-03-03T13:46:00+03:00
2026-03-03T13:46:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
аляска
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_0:98:2942:1753_1920x0_80_0_0_3c8d8744e4521a315a6c8e710cb4285b.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078085660.html
сша
ближний восток
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d7357e6122dbb4c3cf4385fde62836b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, аляска, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Аляска, Военная операция США и Израиля против Ирана
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах
NORTHCOM усилило меры безопасности на всех военных объектах США