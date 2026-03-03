Рейтинг@Mail.ru
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078178270.html
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах - РИА Новости, 03.03.2026
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах
Северное командование США (NORTHCOM) на фоне конфликта на Ближнем Востоке сообщило об усилении безопасности на всех военных объектах внутри страны, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:46:00+03:00
2026-03-03T13:46:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
аляска
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_0:98:2942:1753_1920x0_80_0_0_3c8d8744e4521a315a6c8e710cb4285b.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078085660.html
сша
ближний восток
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d7357e6122dbb4c3cf4385fde62836b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, аляска, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Аляска, Военная операция США и Израиля против Ирана
NORTHCOM сообщило об усилении безопасности на военных объектах

NORTHCOM усилило меры безопасности на всех военных объектах США

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАмериканский танк Abrams M1A2 SEP v.3
Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Северное командование США (NORTHCOM) на фоне конфликта на Ближнем Востоке сообщило об усилении безопасности на всех военных объектах внутри страны, сообщает газета Stars and Stripes со ссылкой на главу NORTHCOM генерала Грегори Гийо.
"Глава NORTHCOM генерал ВВС Грегори Гийо приказал базам ввести меры безопасности, включая выборочную проверку автомобилей и проверку личности всех лиц, въезжающих на военные объекты", - говорится в публикации.
Приказ о "повышенной безопасности" действует на всех военных объектах, находящихся на территории Соединенных Штатов, включая Аляску и Гавайи. Отмечается, что неизвестно, как долго будет действовать режим повышенной безопасности неизвестен.
Сфера ответственности NORTHCOM включает в себя авиационное, сухопутное и морское направления и охватывает смежные штаты США, Аляску, Канаду, Мексику, а также окружающие моря примерно на 500 морских миль (926 километров - ред.) от побережья.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Военные запасы США могут позволить вести войны бесконечно, заявил Трамп
дополняется ...
 
В миреСШАБлижний ВостокАляскаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала