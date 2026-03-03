Рейтинг@Mail.ru
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану
06:00 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078076676.html
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану
Демонстрация против американских ударов по Ирану прошла у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:00:00+03:00
2026-03-03T06:00:00+03:00
2026
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану

Противники операции США в Иране провели демонстрацию рядом с Белым домом

© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Демонстрация против американских ударов по Ирану прошла у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия, прошедшего у парка Лафайет, десятки протестующих заслушали речи представителей различных левых и антивоенных организаций в поддержку Ирана, а также Палестины, Венесуэлы, Кубы и других стран.
Протестующие скандировали слоганы против американской внешней политики, президента США Дональда Трампа и Израиля.
Организаторы объявили, что следующий протест запланирован на 7 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
