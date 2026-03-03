https://ria.ru/20260303/ssha-2078076676.html
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану
Демонстрация против американских ударов по Ирану прошла у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Противники операции США в Иране провели демонстрацию рядом с Белым домом