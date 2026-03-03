Рейтинг@Mail.ru
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
05:50 03.03.2026 (обновлено: 06:18 03.03.2026)
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф - РИА Новости, 03.03.2026
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:50:00+03:00
2026-03-03T06:18:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
стив уиткофф
мирный план сша по украине
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, иран, тегеран (город), стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф

Уиткофф: США предлагали Ирану топливо при отказе от обогащения урана

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.
"Мы обсуждали с ними 10 лет полного отсутствия обогащения, и мы бы оплачивали топливо, но это (предложение - ред.) было категорически отвергнуто", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"США не выдержат". На Западе высказались о стратегии Ирана
Вчера, 05:11
Уиткофф добавил, что у Тегерана якобы имеется приблизительно 10 тысяч килограммов ядерного топлива, куда входят около 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, и ещё 1 тысяча килограммов урана, обогащённого до 20%. Остальное находится на уровне обогащения в 3,67%.
"Они самостоятельно производят центрифуги для обогащения этого материала", - сказал Уиткофф.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
