США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.

"Мы обсуждали с ними 10 лет полного отсутствия обогащения, и мы бы оплачивали топливо, но это (предложение - ред.) было категорически отвергнуто", - сказал Уиткофф в интервью Fox News

Уиткофф добавил, что у Тегерана якобы имеется приблизительно 10 тысяч килограммов ядерного топлива, куда входят около 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, и ещё 1 тысяча килограммов урана, обогащённого до 20%. Остальное находится на уровне обогащения в 3,67%.

"Они самостоятельно производят центрифуги для обогащения этого материала", - сказал Уиткофф.