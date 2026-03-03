https://ria.ru/20260303/ssha-2078075413.html
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
США предлагали Ирану поставки ядерного топлива, заявил Уиткофф
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет при отказе от обогащения урана, но Тегеран якобы отверг предложение Вашингтона.
"Мы обсуждали с ними 10 лет полного отсутствия обогащения, и мы бы оплачивали топливо, но это (предложение - ред.) было категорически отвергнуто", - сказал Уиткофф
в интервью Fox News
.
Уиткофф добавил, что у Тегерана якобы имеется приблизительно 10 тысяч килограммов ядерного топлива, куда входят около 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, и ещё 1 тысяча килограммов урана, обогащённого до 20%. Остальное находится на уровне обогащения в 3,67%.
"Они самостоятельно производят центрифуги для обогащения этого материала", - сказал Уиткофф.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.