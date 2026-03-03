https://ria.ru/20260303/ssha-2078074066.html
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ
Морские пехотинцы США в выходные стреляли по протестантам, штурмовавшим консульство США в пакистанском Карачи в ответ на ситуацию вокруг Ирана, передает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:31:00+03:00
2026-03-03T05:31:00+03:00
2026-03-03T05:48:00+03:00
в мире
карачи
сша
иран
пакистан
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
geo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077624068_0:213:2280:1496_1920x0_80_0_0_3ea97c0f933dabfab5a8823b5176b5c3.jpg
https://ria.ru/20260303/pakistan-2078059407.html
https://ria.ru/20260301/konsulstvo-2077623257.html
карачи
сша
иран
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077624068_255:0:2280:1519_1920x0_80_0_0_d3b08de2a5ab395311cd51f5d1e0a5b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карачи, сша, иран, пакистан, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, geo
В мире, Карачи, США, Иран, Пакистан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Geo
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ
Reuters: американские морпехи стреляли в протестующих у посольства в Карачи