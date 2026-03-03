Рейтинг@Mail.ru
05:31 03.03.2026 (обновлено: 05:48 03.03.2026)
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ
Американские морпехи стреляли в протестующих в Карачи, пишут СМИ
Морские пехотинцы США в выходные стреляли по протестантам, штурмовавшим консульство США в пакистанском Карачи в ответ на ситуацию вокруг Ирана, передает... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
карачи
сша
иран
пакистан
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
Reuters: американские морпехи стреляли в протестующих у посольства в Карачи

© AP Photo / Muhammad FarooqПолицейский пост, подожженный протестующими возле консульства США в Карачи, Пакистан
Полицейский пост, подожженный протестующими возле консульства США в Карачи, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы США в выходные стреляли по протестантам, штурмовавшим консульство США в пакистанском Карачи в ответ на ситуацию вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
"Морпехи США открыли огонь по демонстрантам по время штурма консульства (США - ред.) в Карачи на минувших выходных... неясно, попали ли пули, выпущенные морпехами, в кого-либо или убили ли", - передает агентство.
На севере Пакистана объявили комендантский час
Вчера, 02:14
Кроме того, Рейтер отмечает со ссылкой на чиновников, что им неизвестно, стреляли ли другие лица, которые обеспечивали безопасность диппредставительства, включая охрану и местных правоохранителей.
По данным издания Geo, в результате столкновений между полицией и демонстрантами у консульства США в Карачи погибли не менее десяти человек. Как сообщают местные СМИ, протесты были связаны с ударами США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
1 марта, 11:28
 
