Вице-президент США Вэнс не исключил затягивания операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
04:30 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс не исключил затягивания операции против Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть много вариантов проведения военной операции против Ирана, при этом он не исключил, что операция может... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
2026
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mohsen Ganji
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть много вариантов проведения военной операции против Ирана, при этом он не исключил, что операция может затянуться на более длительный срок.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) дал ясно понять, что у Соединенных Штатов здесь большой выбор вариантов. И, знаете, мы можем продолжать еще немного. А можем и гораздо дольше", – заявил Вэнс в эфире Fox News.
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
