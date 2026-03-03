https://ria.ru/20260303/ssha-2078069374.html
Вице-президент США Вэнс не исключил затягивания операции против Ирана
Вице-президент США Вэнс не исключил затягивания операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс не исключил затягивания операции против Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть много вариантов проведения военной операции против Ирана, при этом он не исключил, что операция может... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
