Рейтинг@Mail.ru
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078065219.html
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД
США, не предупредив союзников по НАТО об операции в Иране, показали свое истинное отношение к ним, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:38:00+03:00
2026-03-03T03:38:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
александр грушко
эммануэль макрон
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545889_0:224:2879:1843_1920x0_80_0_0_10f433634443cf99b5847537c072846c.jpg
https://ria.ru/20260303/nato-2078058661.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545889_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_865f559eef40a502e9d74fbe5765653a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, александр грушко, эммануэль макрон, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Александр Грушко, Эммануэль Макрон, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД

Грушко: США показали свое отношение к НАТО, не предупредив об операции в Иране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США, не предупредив союзников по НАТО об операции в Иране, показали свое истинное отношение к ним, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совете по обороне и национальной безопасности, что Париж заранее не проинформировали о планах США и Израиля нанести удары по Ирану.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
Вчера, 02:03
"Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке. Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации", - сказал Грушко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильАлександр ГрушкоЭммануэль МакронНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала