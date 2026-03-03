США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США, не предупредив союзников по НАТО об операции в Иране, показали свое истинное отношение к ним, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке. Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации", - сказал Грушко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
