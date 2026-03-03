Рейтинг@Mail.ru
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078065040.html
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ
Ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:35:00+03:00
2026-03-03T03:35:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_0:69:3003:1758_1920x0_80_0_0_912fc6ba1004cc784fac5b641f9df6ef.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078014524.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_0bcb212decce20d2b55ea848ce970a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ

CNN: ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются

© AP Photo / Ford WilliamsПуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Ford Williams
Пуск ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Высокопоставленный чиновник заявил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3", - говорится в сообщении телеканала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16
 
В миреСШАБлижний ВостокИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала