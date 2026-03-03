https://ria.ru/20260303/ssha-2078065040.html
Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ
Ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
2026
CNN: ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются