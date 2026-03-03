https://ria.ru/20260303/ssha-2078062935.html
В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва вспыхнул пожар, пишут СМИ
Пожар начался в посольстве США в Эр-Рияде после прогремевшего взрыва, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
