В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва вспыхнул пожар, пишут СМИ
03:03 03.03.2026 (обновлено: 10:08 03.03.2026)
В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва вспыхнул пожар, пишут СМИ
Пожар начался в посольстве США в Эр-Рияде после прогремевшего взрыва, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар начался в посольстве США в Эр-Рияде после прогремевшего взрыва, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва", - передает агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США закрыли посольство в столице Бахрейна
2 марта, 16:53
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
