СМИ узнали, где служили погибшие при операции в Иране американские военные
02:49 03.03.2026
СМИ узнали, где служили погибшие при операции в Иране американские военные
Все шесть американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, служили в Кувейте и ушли из жизни в результате одного инцидента, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
СМИ узнали, где служили погибшие при операции в Иране американские военные

ABC: американские военные, погибшие при операции против Ирана, служили в Кувейте

© AP Photo / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mario Tama
Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Все шесть американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, служили в Кувейте и ушли из жизни в результате одного инцидента, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что число погибших американских военных увеличилось до шести.
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран поразил не менее шести военных объектов США, пишет NYT
2 марта, 11:24
"Все шесть смертей произошли в результате одного инцидента в Кувейте", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
