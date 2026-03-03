https://ria.ru/20260303/ssha-2078062170.html
СМИ узнали, где служили погибшие при операции в Иране американские военные
Все шесть американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, служили в Кувейте и ушли из жизни в результате одного инцидента, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ABC: американские военные, погибшие при операции против Ирана, служили в Кувейте