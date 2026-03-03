Рейтинг@Mail.ru
02:10 03.03.2026
Служащим ВКС США запретили пить алкоголь, пишут СМИ
Служащим ВКС США запретили пить алкоголь, пишут СМИ
Военнослужащим Военно-космических сил США, работающим с системами предупреждения о ракетных ударах, запретили употреблять алкогольные напитки в связи с военными РИА Новости, 03.03.2026
Американские военнослужащие
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащим Военно-космических сил США, работающим с системами предупреждения о ракетных ударах, запретили употреблять алкогольные напитки в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, сообщает издание Military Times со ссылкой на представителя ВКС США и меморандум ведомства.
"В качестве ответа на продолжающуюся операцию в Иране употребление любых алкогольных напитков запрещено подразделению ВКС США, которое работает с системами обнаружения ракет... Служебная записка была отправлена на фоне операции "Эпическая ярость", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что речь идет о пятой эскадрилье средств предупреждения о космическом нападении. Запрет вступил в силу 28 февраля в целях обеспечения безопасности всех военнослужащих.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
