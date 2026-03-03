Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078057129.html
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями - РИА Новости, 03.03.2026
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями
Начав агрессию, США сделали все свои базы, объекты и активы законными целями Ирана, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:36:00+03:00
2026-03-03T01:36:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077398244_0:356:2848:1958_1920x0_80_0_0_67ebff1da412a7dc5f810d8d43f3516e.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077398244_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2c6cab4aaab237a5857d46812f6376a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями

Бахрейни: США сделали все свои базы и активы законными целями Ирана

© REUTERS / StringerДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Начав агрессию, США сделали все свои базы, объекты и активы законными целями Ирана, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Исламская Республика Иран постоянно предупреждала, в том числе на Конференции по разоружению, что любой акт агрессии против нее будет иметь последствия, выходящие за пределы ее границ, и поставит под угрозу региональную безопасность. Начав агрессивную войну, Соединенные Штаты сделали все свои базы, объекты и активы законными целями в контексте осуществления Ираном своего неотъемлемого и законного права на самооборону", - заявил постпред.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала