Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями

ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Начав агрессию, США сделали все свои базы, объекты и активы законными целями Ирана, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.