США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США разработали план реагирования на повышение цен на нефть из-за атаки на Иран, со вторника начнут его применение, пообещал госсекретарь Марко Рубио.

"Мы знали, что это будет фактором. У нас есть программа, которую реализуют министр (энергетики Крис - ред.) Райт, министр (финансов Скотт - ред.) Бессент", - сказал Рубио журналистам.

По его словам, со вторника начнется применение разработанных фаз.

"Мы ожидали, что это будет проблемой", - добавил госсекретарь.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи , в стране объявлен 40-дневный траур.