Рейтинг@Mail.ru
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078056141.html
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть из-за атаки на Иран, со вторника начнут его применение, пообещал госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:25:00+03:00
2026-03-03T01:25:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марко рубио
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260302/neft-2077785059.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио

Рубио: США разработали план реагирования на повышение цен на нефть

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США разработали план реагирования на повышение цен на нефть из-за атаки на Иран, со вторника начнут его применение, пообещал госсекретарь Марко Рубио.
"Мы знали, что это будет фактором. У нас есть программа, которую реализуют министр (энергетики Крис - ред.) Райт, министр (финансов Скотт - ред.) Бессент", - сказал Рубио журналистам.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
2 марта, 08:27
По его словам, со вторника начнется применение разработанных фаз.
"Мы ожидали, что это будет проблемой", - добавил госсекретарь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильМарко РубиоАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала