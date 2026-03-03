https://ria.ru/20260303/ssha-2078055297.html
Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает корреспондент РИА Новости.
Во время выступления в стенах Капитолия журналисты попросили американского чиновника прокомментировать удар по школе в Иране
и возможную причастность к нему США
.
"Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться", — начал объясняться в ответ Рубио
.
Вслед за этими репликами Рубио пообещал, что Министерство войны США в будущем проведет расследование трагедии на предмет того, был ли удар нанесен американскими военными.
"Я бы перенаправил ваш вопрос к ним. Я позабочусь о том, чтобы они знали о вашем вопросе. Но мы хотели бы... Ну, очевидно, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе", — изъяснился госсекретарь.
Власти Ирана обвинили в произошедшем США и Израиль
, сообщив, что начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля — в первый день конфликта.
Источник в Иране сообщал РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы. Также были данные о погибших преподавателях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.