США знали о планах Израиля нанести удар по Ирану, заявил Рубио
00:46 03.03.2026
США знали о планах Израиля нанести удар по Ирану, заявил Рубио
США, принимая решение о сроках атаки на Иран, учитывали планирующийся удар Израиля и возможный ответ на него, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
Госсекретарь США Марко Рубио
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США, принимая решение о сроках атаки на Иран, учитывали планирующийся удар Израиля и возможный ответ на него, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Конечно, мы были в курсе намерений Израиля и понимали, что это может означать для нас и мы должны были быть готовы действовать в результате этого", - сказал Рубио журналистам.
Рубио уверен, что США соблюдают закон при операции против Ирана
00:14
Он утверждает, что американские посольства якобы подвергаются атакам в результате ответных действий Ирана на удары США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
