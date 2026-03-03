США занимаются уничтожением запасов ракет Ирана, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов баллистических ракет Ирана, добавив, что решение о проведении наземной операции остается за президентом США Дональдом Трампом.