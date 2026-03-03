Рейтинг@Mail.ru
00:30 03.03.2026
США занимаются уничтожением запасов ракет Ирана, заявил Рубио
США занимаются уничтожением запасов ракет Ирана, заявил Рубио
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рубио: США не планируют наземную операцию против Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов баллистических ракет Ирана, добавив, что решение о проведении наземной операции остается за президентом США Дональдом Трампом.
"На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота", - сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
