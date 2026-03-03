Рейтинг@Mail.ru
США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 03.03.2026 (обновлено: 00:41 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ssha-2078051066.html
США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД
США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД
Администрация президента США Дональда Трампа в ситуации на Ближнем Востоке нацелена на реализацию своих планов, не принимая во внимание не только интересы мира, РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:25:00+03:00
2026-03-03T00:41:00+03:00
в мире
сша
россия
нато
иран
дональд трамп
александр грушко
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077948630_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_cb01a639eb691c5b89aff383abd85ab2.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077948630_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_58c0b7e498ce7e536a7989551799497d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нато, иран, дональд трамп, александр грушко, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Россия, НАТО, Иран, Дональд Трамп, Александр Грушко, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД

Грушко: США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира и союзников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ситуации на Ближнем Востоке нацелена на реализацию своих планов, не принимая во внимание не только интересы мира, но и своих союзников по НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодняшняя ситуация отражает реальное положение в союзнических отношениях с альянсом, а также является еще одним подтверждением того, что администрация Трампа нацелена на то, чтобы реализовывать все, что записано в ее стратегических документах, не принимая во внимание не только интересы мира и безопасности, но и не принимая во внимание интересы союзников", - сказал Грушко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАРоссияНАТОИранДональд ТрампАлександр ГрушкоБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала