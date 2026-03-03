США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ситуации на Ближнем Востоке нацелена на реализацию своих планов, не принимая во внимание не только интересы мира, но и своих союзников по НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодняшняя ситуация отражает реальное положение в союзнических отношениях с альянсом, а также является еще одним подтверждением того, что администрация Трампа нацелена на то, чтобы реализовывать все, что записано в ее стратегических документах, не принимая во внимание не только интересы мира и безопасности, но и не принимая во внимание интересы союзников", - сказал Грушко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00