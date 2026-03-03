США в ситуации с Ближним Востоком игнорируют интересы мира, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ситуации на Ближнем Востоке нацелена на реализацию своих планов, не принимая во внимание не только интересы мира, но и своих союзников по НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.