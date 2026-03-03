Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 03.03.2026 (обновлено: 01:14 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ssha-2078049975.html
В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана
В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана
Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных увеличилось до шести, сообщило Центральное командование ВС США. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:08:00+03:00
2026-03-03T01:14:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754473_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b025f104454b5f57deda18a296039c5a.jpg
https://ria.ru/20260303/rubio-2078050252.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077754473_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_f801f673f9b970279e43a6d54b6282cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана

Число погибших в операции против Ирана американских военных выросло до шести

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных увеличилось до шести, сообщило Центральное командование ВС США.
Ранее командование сообщало о четырех погибших.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
00:12
"По состоянию на 16.00 восточного времени 2 марта (полночь 3 марта мск – ред.), шестеро военных США были убиты", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Там объяснили увеличение числа погибших тем, что США обнаружили тела двух ранее числившихся как пропавшие без вести военнослужащих с объекта, который был поражён во время первоначальных атак Ирана в регионе. Где именно они погибли, не сообщается.

Как сообщали в Корпусе стражей исламской революции, число погибших и пострадавших среди американских военных при ударах по базам США на Ближнем востоке превысило 500 человек.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала