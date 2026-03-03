В США заявили о росте числа погибших военных при операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных увеличилось до шести, сообщило Центральное командование ВС США.
Ранее командование сообщало о четырех погибших.
Там объяснили увеличение числа погибших тем, что США обнаружили тела двух ранее числившихся как пропавшие без вести военнослужащих с объекта, который был поражён во время первоначальных атак Ирана в регионе. Где именно они погибли, не сообщается.
Как сообщали в Корпусе стражей исламской революции, число погибших и пострадавших среди американских военных при ударах по базам США на Ближнем востоке превысило 500 человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00