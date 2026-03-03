https://ria.ru/20260303/srok-2078129711.html
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия
Жителю Белгородской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное хранение автомата, пистолета, огнеметов, гранат и сотен патронов, уголовное дело... РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия
РИА Новости: белгородскому жителю грозит до 8 лет за незаконный арсенал оружия
БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Жителю Белгородской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное хранение автомата, пистолета, огнеметов, гранат и сотен патронов, уголовное дело направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ
, жителя Белгородской области
, 1991 г.р… Гражданин обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств"). Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд", - говорится в сообщении УФСБ.
По данным ведомства, в 2023 году мужчина незаконно приобрел автомат Калашникова АК-12, самодельный пистолет и почти 800 боеприпасов к огнестрельному оружию различного калибра. В 2024 году к его арсеналу добавились два реактивных пехотных огнемета, две ручные осколочные гранаты и запалы к ним. Все изъятые предметы, согласно экспертизам, являются исправными и пригодными к применению. Его преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ и регионального УМВД.
"Максимальная санкция статей, по которым обвиняется фигурант, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - добавили в ведомстве.