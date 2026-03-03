Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Жителю Белгородской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное хранение автомата, пистолета, огнеметов, гранат и сотен патронов, уголовное дело направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина незаконно приобрел автомат Калашникова АК-12, самодельный пистолет и почти 800 боеприпасов к огнестрельному оружию различного калибра. В 2024 году к его арсеналу добавились два реактивных пехотных огнемета, две ручные осколочные гранаты и запалы к ним. Все изъятые предметы, согласно экспертизам, являются исправными и пригодными к применению. Его преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ и регионального УМВД.