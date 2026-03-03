Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 03.03.2026
11:19 03.03.2026
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия
Жителю Белгородской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное хранение автомата, пистолета, огнеметов, гранат и сотен патронов, уголовное дело... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
россия
белгородская область
россия
белгородская область
происшествия, россия, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгородская область
Жителя Белгородской области будут судить за незаконное хранение оружия

РИА Новости: белгородскому жителю грозит до 8 лет за незаконный арсенал оружия

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Жителю Белгородской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное хранение автомата, пистолета, огнеметов, гранат и сотен патронов, уголовное дело направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ, жителя Белгородской области, 1991 г.р… Гражданин обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств"). Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд", - говорится в сообщении УФСБ.
По данным ведомства, в 2023 году мужчина незаконно приобрел автомат Калашникова АК-12, самодельный пистолет и почти 800 боеприпасов к огнестрельному оружию различного калибра. В 2024 году к его арсеналу добавились два реактивных пехотных огнемета, две ручные осколочные гранаты и запалы к ним. Все изъятые предметы, согласно экспертизам, являются исправными и пригодными к применению. Его преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ и регионального УМВД.
"Максимальная санкция статей, по которым обвиняется фигурант, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - добавили в ведомстве.
