Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Рождественского в Запорожской области продвинулись на шесть километров западнее Терноватого, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Риздвянки (Рождественского) МО РФ
сообщило 24 февраля. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", - говорится в сообщении.
Штурмовик с позывным "Фирс" рассказал, что российские бойцы воспользовались подходящей погодой и заходили в населённый пункт рано утром по туману. В это время наименьшая активность БПЛА противника, поэтому можно пройти незамеченными, отметил он.
"Связь стабильная, работаем на отечественных рациях. Когда обеспечивали коридор для основной группы, попали под сброс, но это нас не остановило. Пересекли лесополосу, вышли дальше и заняли блиндаж, откуда обеспечивали проход основной группы. Приходилось действовать хитро — отвлекать внимание и заходить с другой стороны. В центре населённого пункта были пулемётные точки, их обходили и подавляли. Было тяжело, но задачу выполнили", - подчеркнул "Фирс".