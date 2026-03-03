Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Рождественского в Запорожской области продвинулись на шесть километров западнее Терноватого, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Риздвянки (Рождественского) МО РФ сообщило 24 февраля. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

"В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", - говорится в сообщении.

Штурмовик с позывным "Фирс" рассказал, что российские бойцы воспользовались подходящей погодой и заходили в населённый пункт рано утром по туману. В это время наименьшая активность БПЛА противника, поэтому можно пройти незамеченными, отметил он.