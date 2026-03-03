Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/spetsoperatsiya-2078074327.html
Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого
Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого - РИА Новости, 03.03.2026
Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого
Военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Рождественского в Запорожской области продвинулись на шесть километров западнее Терноватого,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:34:00+03:00
2026-03-03T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_186bf6eeca4be73b07204098a2a7e2ec.jpg
https://ria.ru/20260302/svo-2077849382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c323a702d4d3e07ae715861725eb73eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российские военные продвинулись на шесть километров западнее Терноватого

Бойцы группировки "Восток" продвинулись на шесть километров западнее Терноватого

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Рождественского в Запорожской области продвинулись на шесть километров западнее Терноватого, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Риздвянки (Рождественского) МО РФ сообщило 24 февраля. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
2 марта, 12:08
"В ходе активных боестолкновений военнослужащие, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее населенного пункта Терноватое", - говорится в сообщении.
Штурмовик с позывным "Фирс" рассказал, что российские бойцы воспользовались подходящей погодой и заходили в населённый пункт рано утром по туману. В это время наименьшая активность БПЛА противника, поэтому можно пройти незамеченными, отметил он.
"Связь стабильная, работаем на отечественных рациях. Когда обеспечивали коридор для основной группы, попали под сброс, но это нас не остановило. Пересекли лесополосу, вышли дальше и заняли блиндаж, откуда обеспечивали проход основной группы. Приходилось действовать хитро — отвлекать внимание и заходить с другой стороны. В центре населённого пункта были пулемётные точки, их обходили и подавляли. Было тяжело, но задачу выполнили", - подчеркнул "Фирс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала