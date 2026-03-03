Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.03.2026
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске - РИА Новости, 03.03.2026
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске
Боевик ВСУ, пытавшийся скрыться из Красноармейска в гражданской одежде, выдал себя наличием отличительных знаков и средством связи, сообщил РИА Новости командир РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске

Боевик ВСУ пытался скрыться в гражданской одежде, но выдал себя синим скотчем

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Боевик ВСУ, пытавшийся скрыться из Красноармейска в гражданской одежде, выдал себя наличием отличительных знаков и средством связи, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, украинские военные нередко переодеваются в гражданскую одежду, рассчитывая воспользоваться тем, что российские подразделения не ведут огонь по мирному населению.
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
11 ноября 2025, 17:50
"Противники переодевались в гражданскую одежду, пытались нас обмануть. Один выдал себя тем, что у него из кармана торчал синий скотч — мы обратили на это внимание. Кроме того, под одеждой была спрятана рация", — рассказал офицер.
Он уточнил, что военнослужащего выявили бойцы, находившиеся в засаде. После проверки было установлено, что при нём также находилось оружие и элементы военной экипировки.
"До конца убедились, что это военнослужащий — у него были и оружие, и средства связи, и характерные элементы формы. Иногда их можно распознать по военным носкам и другим деталям", — добавил Дорошев.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
