Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске
Боевик ВСУ, пытавшийся скрыться из Красноармейска в гражданской одежде, выдал себя наличием отличительных знаков и средством связи, сообщил РИА Новости командир РИА Новости, 03.03.2026
Боевик ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске
Боевик ВСУ пытался скрыться в гражданской одежде, но выдал себя синим скотчем
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Боевик ВСУ, пытавшийся скрыться из Красноармейска в гражданской одежде, выдал себя наличием отличительных знаков и средством связи, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, украинские военные нередко переодеваются в гражданскую одежду, рассчитывая воспользоваться тем, что российские подразделения не ведут огонь по мирному населению.
"Противники переодевались в гражданскую одежду, пытались нас обмануть. Один выдал себя тем, что у него из кармана торчал синий скотч — мы обратили на это внимание. Кроме того, под одеждой была спрятана рация", — рассказал офицер.
Он уточнил, что военнослужащего выявили бойцы, находившиеся в засаде. После проверки было установлено, что при нём также находилось оружие и элементы военной экипировки.
"До конца убедились, что это военнослужащий — у него были и оружие, и средства связи, и характерные элементы формы. Иногда их можно распознать по военным носкам и другим деталям", — добавил Дорошев.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска
в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
.