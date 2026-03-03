https://ria.ru/20260303/son-2078061333.html
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Человеку, чтобы быть здоровым, в среднем нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими и долгоспящими, рассказала РИА Новости
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Человеку, чтобы быть здоровым, в среднем нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими и долгоспящими, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четыре-пять часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более", - сказала врач.
Она отметила, что если за 20-30 минут после пробуждения человек включается в режим бодрствования, при этом в течении дня его функционирование не страдает, можно говорить о том, что он высыпается.