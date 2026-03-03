Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Человеку, чтобы быть здоровым, в среднем нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими и долгоспящими, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четыре-пять часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более", - сказала врач.