02:41 03.03.2026 (обновлено: 12:25 03.03.2026)
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
2026
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

© РИА Новости / Александр НедорезСон
Сон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Недорез
Сон. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 мар - РИА Новости. Человеку, чтобы быть здоровым, в среднем нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими и долгоспящими, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четыре-пять часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более", - сказала врач.
Она отметила, что если за 20-30 минут после пробуждения человек включается в режим бодрствования, при этом в течении дня его функционирование не страдает, можно говорить о том, что он высыпается.
25 февраля, 04:23
Врач рассказал, можно ли спать днем
25 февраля, 04:23
 
