Рейтинг@Mail.ru
Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание" - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:11 03.03.2026 (обновлено: 16:12 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/sokolov-2078228481.html
Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание"
Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание" - РИА Новости, 03.03.2026
Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание"
Лекцию губернатора Кировской области Александра Соколова о моделях управления показали на всероссийском форуме "Знание.Наставники", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:11:00+03:00
2026-03-03T16:12:00+03:00
кировская область
российское общество "знание"
александр соколов
кировская область
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:107:2920:1751_1920x0_80_0_0_33a708685b711cb50780b69e58082056.jpg
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4915c33efb51fa1c2f3937cde87f0c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское общество "знание", александр соколов, кировская область, форум
Кировская область, Российское общество "Знание", Александр Соколов, Кировская область, Форум
Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание"

Лекцию Соколова о моделях управления показали на форуме "Знание.Наставники"

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
Перейти в медиабанк
Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Лекцию губернатора Кировской области Александра Соколова о моделях управления показали на всероссийском форуме "Знание.Наставники", сообщает пресс-служба правительства региона.
Форум, приуроченный к первому в России Дню наставника, прошел в московской студии Российского общества "Знание". Мероприятие было посвящено развитию профессиональной среды, обмену успешными практиками, обсуждению актуальных вопросов совершенствования института наставничества, в том числе о роли наставника, об эффективных моделях наставничества как драйвера профессионального роста.
"На площадках форума продемонстрировали запись лекции губернатора Кировской области, которую он прочитал участникам регионального проекта "Вятский корпус защитников Отечества". Глава региона рассказал, чем отличается российский менеджмент от заграничных подходов, а также отметил принципы и тенденции, которые сегодня внедряются в государственное и муниципальное управление", - говорится в сообщении.
Соколов заявил, что "Вятский корпус защитников Отечества" — это кузница новой элиты региона и России. "Эти люди уже доказали свою преданность стране. Наша задача — дать им инструменты, чтобы эту преданность превратить в реальные дела на благо Кировской области и страны", — отметил губернатор.
Отмечается, что на форуме "Знание.Наставники" собралось свыше 300 руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников-просветителей школьников и студентов, участников образовательно-производственных кластеров.
 
Кировская областьРоссийское общество "Знание"Александр СоколовКировская областьФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала