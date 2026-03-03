Лекцию кировского губернатора об управлении показали на форуме "Знание"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Лекцию губернатора Кировской области Александра Соколова о моделях управления показали на всероссийском форуме "Знание.Наставники", сообщает пресс-служба правительства региона.

Форум, приуроченный к первому в России Дню наставника, прошел в московской студии Российского общества "Знание". Мероприятие было посвящено развитию профессиональной среды, обмену успешными практиками, обсуждению актуальных вопросов совершенствования института наставничества, в том числе о роли наставника, об эффективных моделях наставничества как драйвера профессионального роста.

"На площадках форума продемонстрировали запись лекции губернатора Кировской области, которую он прочитал участникам регионального проекта "Вятский корпус защитников Отечества". Глава региона рассказал, чем отличается российский менеджмент от заграничных подходов, а также отметил принципы и тенденции, которые сегодня внедряются в государственное и муниципальное управление", - говорится в сообщении.

Соколов заявил, что "Вятский корпус защитников Отечества" — это кузница новой элиты региона и России. "Эти люди уже доказали свою преданность стране. Наша задача — дать им инструменты, чтобы эту преданность превратить в реальные дела на благо Кировской области и страны", — отметил губернатор.