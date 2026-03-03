Рейтинг@Mail.ru
В районе Сочи произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 03.03.2026
16:18 03.03.2026 (обновлено: 16:39 03.03.2026)
В районе Сочи произошло повторное землетрясение
Повторное землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в районе Сочи на глубине 35 километров, следует из данных Европейско-средиземноморского... РИА Новости, 03.03.2026
2026
СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в районе Сочи на глубине 35 километров, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Ранее центр сообщал о землетрясении магнитудой 4,4, которое было зарегистрировано в районе Сочи на глубине 35 километров.
По данным центра, расстояние от эпицентра нового землетрясения до Сочи составляет 28 километров.
Эпицентр произошедшего во вторник днем землетрясения магнитудой 4,4 располагался в акватории моря в 23 километрах от Сочи. Интервал между двумя землетрясениями составил около часа. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщал, что подземные толчки ощущались в нескольких районах курорта, пострадавших и разрушений в городе нет.
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Сочи после землетрясения пострадавших и разрушений нет
