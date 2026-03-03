В районе Сочи произошло повторное землетрясение

https://ria.ru/20260303/sochi-2078231471.html
Повторное землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в районе Сочи на глубине 35 километров, следует из данных Европейско-средиземноморского... РИА Новости, 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sochi-2078225187.html
