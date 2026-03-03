В районе Сочи произошло повторное землетрясение

Эпицентр произошедшего во вторник днем землетрясения магнитудой 4,4 располагался в акватории моря в 23 километрах от Сочи. Интервал между двумя землетрясениями составил около часа. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщал, что подземные толчки ощущались в нескольких районах курорта, пострадавших и разрушений в городе нет.