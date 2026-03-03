https://ria.ru/20260303/sochi-2078225187.html
В Сочи после землетрясения пострадавших и разрушений нет
Пострадавших и разрушений в Сочи после землетрясения магнитудой 4,4 нет, вся инфраструктура работает штатно, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 03.03.2026
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Сочи после землетрясения магнитудой 4,4 нет, вся инфраструктура работает штатно, сообщил глава города Андрей Прошунин.
"Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Небольшие подземные толчки – явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.