В Сочи после землетрясения пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 03.03.2026
16:00 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sochi-2078225187.html
В Сочи после землетрясения пострадавших и разрушений нет
Пострадавших и разрушений в Сочи после землетрясения магнитудой 4,4 нет, вся инфраструктура работает штатно, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Новости
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
В Сочи после землетрясения пострадавших и разрушений нет

Прошунин: после землетрясения в Сочи пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Игорь Онучин
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Сочи после землетрясения магнитудой 4,4 нет, вся инфраструктура работает штатно, сообщил глава города Андрей Прошунин.
"Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Небольшие подземные толчки – явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
 
