В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Сочи на глубине 35 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:28:00+03:00
2026-03-03T15:28:00+03:00
2026-03-03T16:22:00+03:00
СОЧИ, 3 мар — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Сочи на глубине 35 километров, следует из данных
Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах от города.
Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
"Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие", — отметил он.