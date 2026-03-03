В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

СОЧИ, 3 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Сочи на глубине 35 километров, следует из Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Сочи на глубине 35 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах от города.

Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что пострадавших и разрушений нет.