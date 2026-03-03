https://ria.ru/20260303/sobaka-2078088434.html
Бывший курьер из Челябинска рассказал о состоянии собаки Додобони
Бывший курьер из Челябинска рассказал о состоянии собаки Додобони - РИА Новости, 03.03.2026
Бывший курьер из Челябинска рассказал о состоянии собаки Додобони
Собаке Додобоне, доставленной в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", наймут опытных кинологов для скорейшей... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:51:00+03:00
2026-03-03T08:51:00+03:00
2026-03-03T08:51:00+03:00
челябинск
додо пицца
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_9:210:951:740_1920x0_80_0_0_eeb74a2acc11e1e02d275871771f674b.jpg
https://ria.ru/20260224/pitomtsy-2076473027.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_0:174:962:895_1920x0_80_0_0_e213c05165cf9ed4d11369497a3b2417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, додо пицца, общество
Челябинск, Додо Пицца, Общество
Бывший курьер из Челябинска рассказал о состоянии собаки Додобони
Экс-курьер Савицкий: собаке Додобоне проведут медобследование и наймут кинологов
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Собаке Додобоне, доставленной в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", наймут опытных кинологов для скорейшей адаптации, в настоящее время у нее все хорошо, рассказал РИА Новости экс-курьер Михаил Савицкий.
Ранее курьера сети "Додо Пицца
" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.
«
"У Бони все хорошо. Она хорошо себя чувствует. Боится, конечно, еще, в себя не до конца пришла. Но кушает очень хорошо. К людям лучше относится, выходит из будки, положишь есть, она выходит. На полное медицинское обследование поедем на днях - это МРТ, УЗИ, рентген. Ранее не получилось съездить. Также планируем нанять опытных кинологов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что кинологи помогут Додобоне быстрее социализироваться, привыкнуть к общению и с людьми, и с животными.
Савицкий добавил, что он навещает собаку постоянно, в том числе 3 марта был у нее.