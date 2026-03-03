Бывший курьер из Челябинска рассказал о состоянии собаки Додобони

«

"У Бони все хорошо. Она хорошо себя чувствует. Боится, конечно, еще, в себя не до конца пришла. Но кушает очень хорошо. К людям лучше относится, выходит из будки, положишь есть, она выходит. На полное медицинское обследование поедем на днях - это МРТ, УЗИ, рентген. Ранее не получилось съездить. Также планируем нанять опытных кинологов", - сказал собеседник агентства.