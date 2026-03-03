Люди во время снегопада. Архивное фото

Люди во время снегопада

Ученый назвал регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Прошедшая зима в Нижегородской области поставила полувековой рекорд по снегу — его выпало вдовое больше обычного, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

"Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось. Сейчас на открытых пространствах, на лугах и полях, высота снега примерно 75-80 сантиметров, а в лесах — 90 сантиметров. Обычно к концу зимы бывает 40-50 сантиметров. То есть в этом году снега в два раза больше нормы", — рассказал ученый агентству.

По его словам, "виновники" происходящего — глобальное потепление и циклоны.

"Очень много в эту зиму было циклонов балканских, со Средиземного моря . Они выходят с большим запасом влаги, поступают сюда, в центр Русской равнины, сталкиваются с более холодным воздухом — местным или сформировавшимся под действием скандинавских или сибирских антициклонов. И вот такое столкновение теплого, влажного воздуха с холодным воздухом приводило к таким обильным снегопадам", — сообщил фенолог.

По его словам, осадки в виде снега будут продолжаться и в марте, но не такие интенсивные.