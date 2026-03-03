Рейтинг@Mail.ru
Сожительница похитителя девочки в Смоленске приходила в дом семьи ребенка
09:36 03.03.2026
Сожительница похитителя девочки в Смоленске приходила в дом семьи ребенка
Сожительница похитителя девочки в Смоленске в январе приходила в дом, где живет семья ребенка, рассказала РИА Новости подруга семьи Елена Соколова
Сожительница похитителя девочки в Смоленске приходила в дом семьи ребенка

Сожительница похитителя девочки в Смоленске в январе приходила в ее дом

Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске сожительница (справа) в Заднепровский районный суд Смоленска
© РИА Новости / Виктория Чернецова
Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске сожительница (справа) в Заднепровский районный суд Смоленска
СМОЛЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Сожительница похитителя девочки в Смоленске в январе приходила в дом, где живет семья ребенка, рассказала РИА Новости подруга семьи Елена Соколова, которая также там проживает.
"После январских праздников, когда я выходила из дома, я столкнулась с этой женщиной (соучастницей преступления - ред.), которая сейчас является подозреваемой. У нее в руках была швабра, веник и какой-то пакет. Сзади нее был мужчина, мужчину я не помню, я помню, что он следом за ней шел. Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили, а они (соучастница с мужчиной - ред.) зашли именно в два часа", - рассказала собеседница агентства.
По её словам, после прихода этих людей в подъезде ничего не изменилось и чище не стало.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
2 марта, 21:09
Происшествия
 
 
