Сожительница похитителя девочки в Смоленске приходила в дом семьи ребенка

"После январских праздников, когда я выходила из дома, я столкнулась с этой женщиной (соучастницей преступления - ред.), которая сейчас является подозреваемой. У нее в руках была швабра, веник и какой-то пакет. Сзади нее был мужчина, мужчину я не помню, я помню, что он следом за ней шел. Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили, а они (соучастница с мужчиной - ред.) зашли именно в два часа", - рассказала собеседница агентства.