Появились подробности о мужчине, обвиняемом в похищении девочки в Смоленске

СМОЛЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске работал токарем на авиазаводе, рассказал РИА Новости мужчина, который учился с ним в одной школе и живет в том же районе.

"В начале, когда фотографию его (похитителя - ред.) выставили, я вот вспоминал, лицо знакомое, потом мы вспомнили все вместе - он учился в школе в нашей, старше намного, и он работал на заводе авиационном, токарем работал", - рассказал собеседник агентства.