Появились подробности о мужчине, обвиняемом в похищении девочки в Смоленске
Появились подробности о мужчине, обвиняемом в похищении девочки в Смоленске
Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске работал токарем на авиазаводе, рассказал РИА Новости мужчина, который учился с ним в одной школе и живет РИА Новости, 03.03.2026
СМОЛЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске работал токарем на авиазаводе, рассказал РИА Новости мужчина, который учился с ним в одной школе и живет в том же районе.
"В начале, когда фотографию его (похитителя - ред.) выставили, я вот вспоминал, лицо знакомое, потом мы вспомнили все вместе - он учился в школе в нашей, старше намного, и он работал на заводе авиационном, токарем работал", - рассказал собеседник агентства.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.