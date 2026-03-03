Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака
15:07 03.03.2026 (обновлено: 15:25 03.03.2026)
СМИ: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака
Ряд иранских атак на Саудовскую Аравию был совершен с территории Ирака, утверждает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
в мире
ирак
иран
военная операция сша и израиля против ирана, саудовская аравия, в мире, ирак, иран
Военная операция США и Израиля против Ирана, Саудовская Аравия, В мире, Ирак, Иран
СМИ: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака

Al Arabiya: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные . Архивное фото
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Ряд иранских атак на Саудовскую Аравию был совершен с территории Ирака, утверждает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники.
"Ряд иранских атак на Саудовскую Аравию был совершен из Ирака. Королевство следит за ситуацией", - сообщают источники телеканала.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения. Саудовская Аравия имеет право принять ответные действия после иранских ударов по территории страны, заявил МИД королевства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
