СМИ: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака
Ряд иранских атак на Саудовскую Аравию был совершен с территории Ирака, утверждает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:07:00+03:00
2026-03-03T15:07:00+03:00
2026-03-03T15:25:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Al Arabiya: ряд атак Ирана на Саудовскою Аравию был совершен с территории Ирака