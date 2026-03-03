Рейтинг@Mail.ru
13:55 03.03.2026
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году

Бастрыкин: СК возместил потерпевшим и государству более 128 млрд руб в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что в суды всего было направлено более 93 тысячи уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых.
"На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на ежегодной итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин рассказал, что в 2025 году было арестовано имущество подследственных на 196,5 миллиардов рублей.
Посетитель с российским паспортом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление
