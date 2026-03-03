https://ria.ru/20260303/sk-2078182091.html
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
Российские следователи в 2025 году возместили потерпевшим и государству более 128 миллиардов рублей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 03.03.2026
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
Бастрыкин: СК возместил потерпевшим и государству более 128 млрд руб в 2025 году