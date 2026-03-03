https://ria.ru/20260303/situatsiya-2078201516.html
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:39:00+03:00
