Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/situatsiya-2078201516.html
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:39:00+03:00
2026-03-03T14:39:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
россия
георгий борисенко
военная операция сша и израиля против ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771515258_0:86:900:592_1920x0_80_0_0_f292f9c68eb6b3f20a3adea1cd157ab6.jpg
https://ria.ru/20260303/turistka-2078199754.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771515258_79:0:879:600_1920x0_80_0_0_829c6e56db1d1a86b090fde61d6d00f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, россия, георгий борисенко, военная операция сша и израиля против ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Израиль, Ближний Восток, Россия, Георгий Борисенко, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Борисенко обсудил с послом Израиля Йосефом ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило российское дипведомство.
"В ходе состоявшейся беседы основное внимание уделено резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке в результате начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи Борисенко и Йосефа.
Уточняется, что с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянка рассказала, как семья англичан приютила ее с мужем в ОАЭ
Вчера, 14:37
 
В миреИзраильБлижний ВостокРоссияГеоргий БорисенкоВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала