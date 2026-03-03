Рейтинг@Mail.ru
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи
17:10 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sirius-2078251691.html
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи - РИА Новости, 03.03.2026
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи
Жители и гости ФТ Сириус ощутили подземные толчки, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:10:00+03:00
2026-03-03T17:10:00+03:00
происшествия
черное море
дмитрий плишкин
черное море
происшествия, черное море, дмитрий плишкин
Происшествия, Черное море, Дмитрий Плишкин
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи

Плишкин: в Сириусе ощутили подземные толчки во время землетрясения в Сочи

Люди гуляют по набережной на федеральной территории "Сириус"
Люди гуляют по набережной на федеральной территории Сириус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по набережной на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Жители и гости ФТ Сириус ощутили подземные толчки, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.
"Сегодня жители и гости федеральной территории "Сириус" ощутили подземные толчки. Эпицентр сейсмоактивности находился в 23 километрах от берега в акватории Черного моря. Магнитуда составила 4,4 и 4,7 балла. Инфраструктура федеральной территории не повреждена, пострадавших нет", - написал Плишкин в личном Telegram-канале.
Происшествия Черное море Дмитрий Плишкин
 
 
