В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи - РИА Новости, 03.03.2026
В Сириусе рассказали о последствиях землетрясения в Сочи
Жители и гости ФТ Сириус ощутили подземные толчки, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.03.2026
