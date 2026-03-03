Рейтинг@Mail.ru
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта - РИА Новости, 03.03.2026
19:40 03.03.2026
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Работа воздушных коридоров связывающих Сирию с Турцией вновь будут открыты с полуночи (01.00 ночи по мск) среды, говорится в заявлении главного управления... РИА Новости, 03.03.2026
2026
в мире, сирия, турция, дамаск (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта

Сирия откроет воздушные коридоры в направлении Турции с полуночи 4 марта

БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Работа воздушных коридоров связывающих Сирию с Турцией вновь будут открыты с полуночи (01.00 ночи по мск) среды, говорится в заявлении главного управления гражданской авиации Сирии.
"Возобновляется использование воздушных коридоров в северном секторе сирийского воздушного пространства в направлении Турецкой Республики, а также возобновляется работа международного аэропорта "Алеппо" с 00.00 среды, 4 марта 2026 года", - говорится в заявлении.
В управлении отметили, что остальные воздушные коридоры и международный аэропорт Дамаска остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
28 февраля, 17:42
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
