Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта - РИА Новости, 03.03.2026
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Работа воздушных коридоров связывающих Сирию с Турцией вновь будут открыты с полуночи (01.00 ночи по мск) среды, говорится в заявлении главного управления... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:40:00+03:00
2026-03-03T19:40:00+03:00
2026-03-03T19:40:00+03:00
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260228/pvo-2077478560.html
сирия
турция
дамаск (город)
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Сирия откроет воздушные коридоры в направлении Турции с полуночи 4 марта