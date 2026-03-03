Рейтинг@Mail.ru
16:15 03.03.2026 (обновлено: 17:02 03.03.2026)
Симоньян получила премию общества "Знание"
Симоньян получила премию общества "Знание"
Симоньян получила премию общества "Знание"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила премию общества "Знание" за общий вклад в просвещение, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия" проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
«
"Я так благодарна за то, что общество "Знание", вы лично, Сергей Владиленович (Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ - ред.) посчитали возможным отметить мой скромный, в общем, труд на арене просвещения. Я очень стараюсь", - сказала Симоньян.
Знание и стремление к знаниям выделяют Россию и ее народ, отметила главный редактор.
Российское общество "Знание" ежегодно вручает награду "Знание.Премия" педагогам, лекторам, авторам и лидерам общественного мнения за достижения в области просвещения. В 2026 году церемония проходит в пятый раз.
Путин вручил главреду медиагруппы Россия сегодня Маргарите Симоньян орден За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан
22 мая 2025, 16:24
 
