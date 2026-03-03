Сийярто заявил, что Украина не вступит в ЕС, если Орбан останется у власти

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Украина не вступит в ЕС, если правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана останется у власти, и Брюссель это понимает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"В прошлый раз мы наложили вето на 20-й пакет санкций, и сразу же три европейские страны подумали, что они тоже с ним не согласны. Но если мы не накладываем вето и не предпринимаем никаких действий, то единодушие", - отметил министр.