В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики
В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики
В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) извлекли из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитных шариков, сейчас ребенок уже... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:43:00+03:00
2026-03-03T11:43:00+03:00
2026-03-03T12:16:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
сергей борисов
общество
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), сергей борисов, общество
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Сергей Борисов, Общество
В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики
Подмосковные врачи спасли 4-летнюю девочку с 30 магнитными шариками в кишечнике
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) извлекли из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитных шариков, сейчас ребенок уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.
Согласно сообщению, в МОЦОМД бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку с сильной рвотой. Ранее дома ее родители обнаружили пропажу неокуба – конструктора, состоящего из одинаковых магнитных шариков.
"После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике девочки целую россыпь — 30 магнитных шариков диаметром по 10 миллиметров каждый. В тот же день юной исследовательнице провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный "клад", – рассказал врач детского хирургического отделения МОЦОМД Сергей Борисов
, слова которого приводятся в сообщении
.
Как отметили в пресс-службе минздрава региона, после хирургического вмешательства девочка быстро прошла на поправку. На данный момент ее уже выписали из больницы на амбулаторное лечение.