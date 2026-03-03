Рейтинг@Mail.ru
14:23 03.03.2026 (обновлено: 14:26 03.03.2026)
На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком
происшествия
сахалин
оха
южно-сахалинск
сахалин
оха
южно-сахалинск
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар – РИА Новости. Житель Сахалина, получивший ожоги 47% тела после падения в колодец с кипятком, в результате сложнейших операций пошел на поправку, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
По информации властей, житель Охи поскользнулся и упал в колодец с кипятком. Сперва мужчине оказали экстренную помощь в Охинской ЦРБ, где его состояние было стабилизировано для транспортировки. Затем мужчину оперативно доставили вертолетом санавиации в Южно-Сахалинск, где врачи провели сложнейшую операцию по удалению пораженных тканей.
Сейчас пострадавший сахалинец восстанавливается. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, врачи отмечают положительную динамику: мужчина сможет не только ходить, но и вернуться к активной жизни.
"Помню, как меня привезли в приёмный покой Охинской ЦРБ, потом я очутился в Южном. Для меня между этими событиями прошло не больше нескольких часов, а оказывается, я пролежал в коме три дня. Худшее уже позади, остаётся только набираться сил", - вспоминает пациент, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
