На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком

"Помню, как меня привезли в приёмный покой Охинской ЦРБ, потом я очутился в Южном. Для меня между этими событиями прошло не больше нескольких часов, а оказывается, я пролежал в коме три дня. Худшее уже позади, остаётся только набираться сил", - вспоминает пациент, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.