На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком
На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком - РИА Новости, 03.03.2026
На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком
Житель Сахалина, получивший ожоги 47% тела после падения в колодец с кипятком, в результате сложнейших операций пошел на поправку, сообщает правительство... РИА Новости, 03.03.2026
На Сахалине врачи спасли мужчину, упавшего в колодец с кипятком
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар – РИА Новости.
Житель Сахалина, получивший ожоги 47% тела после падения в колодец с кипятком, в результате сложнейших операций пошел на поправку, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале
.
По информации властей, житель Охи
поскользнулся и упал в колодец с кипятком. Сперва мужчине оказали экстренную помощь в Охинской ЦРБ, где его состояние было стабилизировано для транспортировки. Затем мужчину оперативно доставили вертолетом санавиации в Южно-Сахалинск
, где врачи провели сложнейшую операцию по удалению пораженных тканей.
Сейчас пострадавший сахалинец восстанавливается. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, врачи отмечают положительную динамику: мужчина сможет не только ходить, но и вернуться к активной жизни.
"Помню, как меня привезли в приёмный покой Охинской ЦРБ, потом я очутился в Южном. Для меня между этими событиями прошло не больше нескольких часов, а оказывается, я пролежал в коме три дня. Худшее уже позади, остаётся только набираться сил", - вспоминает пациент, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.