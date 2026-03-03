Рейтинг@Mail.ru
10:12 03.03.2026 (обновлено: 16:02 03.03.2026)
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
2026-03-03T10:12:00+03:00
2026-03-03T16:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
украина
марк рютте
в мире, иран, израиль, украина, марк рютте
В мире, Иран, Израиль, Украина, Марк Рютте
© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать помогать Украине, несмотря на ситуацию с Ираном, его цитирует Tagesschau.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая Украину", — заявил Рютте.
Он утверждает, что Киев продолжает нуждаться в поддержке Запада в конфликте с Россией.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.

Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
