Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать помогать Украине, несмотря на ситуацию с Ираном, его цитирует Tagesschau.



"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая Украину", — заявил Рютте.