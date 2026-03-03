Рейтинг@Mail.ru
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин - РИА Новости, 03.03.2026
14:26 03.03.2026
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин - РИА Новости, 03.03.2026
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким... РИА Новости, 03.03.2026
экономика
россия
роман артюхин
владимир путин
федеральное казначейство (казначейство россии)
россия
экономика, россия, роман артюхин, владимир путин, федеральное казначейство (казначейство россии)
Экономика, Россия, Роман Артюхин, Владимир Путин, Федеральное казначейство (Казначейство России)
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин

Артюхин: первые цифровые рубли поступили на счета казначейства

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
© РИА Новости / РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф.
"Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили", - сказал Артюхин на встрече с президентом.
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
Вчера, 14:03
 
Экономика Россия Роман Артюхин Владимир Путин Федеральное казначейство (Казначейство России)
 
 
