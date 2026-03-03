https://ria.ru/20260303/rubio-2078326757.html
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, что Израиль якобы диктовал США сроки начала военной операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:51:00+03:00
2026-03-03T23:51:00+03:00
2026-03-03T23:51:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марко рубио
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260303/rubio-2078324992.html
https://ria.ru/20260303/rubio-2078324499.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио
Рубио: Израиль не диктовал США сроки начала военной операции против Ирана