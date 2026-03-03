Рейтинг@Mail.ru
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
23:51 03.03.2026
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, что Израиль якобы диктовал США сроки начала военной операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:51:00+03:00
2026-03-03T23:51:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марко рубио
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль не диктовал США сроки начала операции против Ирана, заявил Рубио

Рубио: Израиль не диктовал США сроки начала военной операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, что Израиль якобы диктовал США сроки начала военной операции против Ирана.
"Нет. Под руководством президента Соединённые Штаты приняли решение: это недопустимо. Иран не может обладать этими ракетами, не может обладать этими беспилотниками, не может угрожать миру", - сказал Рубио журналистам, комментируя этот тезис.
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
Вчера, 23:31
Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение начать операцию против Ирана, так как, по его мнению, Тегеран сейчас слабее, чем когда-либо.
"Он не собирался допускать риск того, что они могли бы атаковать нас прежде, чем мы ударим по ним, потому что помимо человеческих жертв это подорвало бы эффективность наших операций", - сказал Рубио.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
Вчера, 23:25
 
В миреСШАИранИзраильМарко РубиоДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
