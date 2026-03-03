Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио
23:37 03.03.2026
Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, дубай, марко рубио
В мире, США, Дубай, Марко Рубио
Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио

Рубио: дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, пострадавших нет

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв.
"Последняя информация, которую я получил буквально за секунды до того, как выйти к камерам: беспилотник, к сожалению, нанес удар по парковке, прилегающей к зданию канцелярии (консульства в Дубае – ред.), что привело к пожару в этом месте. Все сотрудники в безопасности и вышли на связь", - сказал Рубио журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
Вчера, 23:31
 
