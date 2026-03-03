Дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, заявил Рубио

https://ria.ru/20260303/rubio-2078325559.html
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:37:00+03:00
2026-03-03T23:37:00+03:00
2026-03-03T23:37:00+03:00
в мире
сша
дубай
марко рубио
сша
дубай
в мире, сша, дубай, марко рубио
В мире, США, Дубай, Марко Рубио
Рубио: дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, пострадавших нет