США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
23:31 03.03.2026 (обновлено: 23:37 03.03.2026)
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
марко рубио
сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, иран, марко рубио
США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Марко Рубио
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США идут с опережением графика в своей операции против Ирана, утверждает госсекретарь Марко Рубио.
"Военное министерство сообщило мне, что все идет с опережением графика", – сказал Рубио журналистам.
