https://ria.ru/20260303/rubio-2078324992.html
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
США идут с опережением графика в своей операции против Ирана, утверждает госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:31:00+03:00
2026-03-03T23:31:00+03:00
2026-03-03T23:37:00+03:00
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156202_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_eeed3defb188054580f10d7fbcb22143.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544806bc91bde52d729e88312cde98b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, иран, марко рубио
США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Марко Рубио
США опережают график своей операции против Ирана, утверждает Рубио
Рубио: США идут впереди графика в своей операции против Ирана