Рейтинг@Mail.ru
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 03.03.2026 (обновлено: 23:28 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/rubio-2078324499.html
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные США проводят операции по систематическому уничтожению ракетного потенциала Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:25:00+03:00
2026-03-03T23:28:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078323812.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, марко рубио
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, Марко Рубио
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио

Рубио: США проводят операции по уничтожению ракетного потенциала Ирана

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные США проводят операции по систематическому уничтожению ракетного потенциала Ирана.
"Центральное командование в рамках совместных операций осуществляет систематическое уничтожение их ракетного пояса, уничтожение их пусковых установок и уничтожение их способности к их производству, а также уничтожение их военно-морского флота", - сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сенат США проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа
Вчера, 23:16
 
СШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИзраильМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала