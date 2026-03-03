https://ria.ru/20260303/rubio-2078324499.html
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные США проводят операции по систематическому уничтожению ракетного потенциала Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:25:00+03:00
2026-03-03T23:25:00+03:00
2026-03-03T23:28:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078323812.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, марко рубио
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, Марко Рубио
США систематически уничтожают ракетный потенциал Ирана, заявил Рубио
Рубио: США проводят операции по уничтожению ракетного потенциала Ирана